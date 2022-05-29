Россияне решили рекордно закредитоваться в апреле Россияне просрочили выплаты почти по 3 млн кредиток в апреле

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Количество кредитных карт в РФ в апреле впервые превысило отметку в 50 млн, по 2,9 млн из них россияне допустили просрочку свыше 90 дней, передаёт РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». В компании выяснили, что портфель кредитных карт российских банков вырос на 1,05% — до рекорда в 1,4 трлн рублей, а число выпущенных кредиток — на 1,3%, добравшись до отметки в 50,1 млн карт.

Аналитики «Эквифакс» объяснили, с чем связан рост этих показателей.

Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор, пока не возникает острая потребность. В таком случае увеличивается так называемая утилизация лимита, что и произошло в настоящее время – потребители стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объема портфеля, — сказали в кредитном агентстве.

Увеличение объёмов невыполненных в срок платежей стало следствием роста портфеля. Количество карт с просрочкой более чем на 90 дней выросло на 2,2% и достигло 2,8 млн единиц, такие показатели стали рекордными. Объем просрочки составил 175,5 млрд рублей, увеличившись на 1,9%.