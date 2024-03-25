Россияне разных возрастов получают предложения совершить теракт SHOT: россияне получают предложения совершить теракт со скрытых номеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители России разных возрастов начали получать рассылку, в которой им предлагают совершить теракт, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, неизвестные лица связываются с гражданами через мессенджер Telegram со скрытых номеров и пытаются посеять панику.

Как уточнил канал, одной из получивших такие предложения стала 41-летняя жительница города Чистополя в Татарстане. Женщине предложили совершить теракт в детской поликлинике. Помимо этого, житель Калининграда получил сообщение о якобы готовящемся теракте в спортивном комплексе «Янтарный».

По данным канала, предложение совершить теракт также получила 14-летняя школьница. Она рассказала, что неизвестные обещали заплатить ей и предоставить оружие. Они предлагали девочке совершить теракт в поезде Йошкар-Ола — Москва.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России, предлагая им совершить теракт. Неизвестные обещают несовершеннолетним вознаграждение, либо запугивают их. Мизулина призвала граждан немедленно блокировать пользователя при получении подобных сообщений.