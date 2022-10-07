Россияне рассказали, во сколько им обошлась экипировка для мобилизации Мобилизованным в Смоленской области пришлось потратить на экипировку от 15 до 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Смоленской области по имени Екатерина сообщила Lenta.ru, что ее мобилизованному двоюродному брату в воинской части выдали только форму, спальный мешок, противогаз и котелок, а остальные необходимые для службы вещи предложили купить за свой счёт. По ее словам, на экипировку семье пришлось выложить 15–20 тысяч рублей. Женщина уточнила, что многие семьи просто не могут найти такую сумму за три-четыре дня.

Мы все в шоке от того, что им ничего не дают, хотя везде написано, что их должны полностью укомплектовывать. То есть человека отрывают от работы, семья лишается дохода и нужно выложить крупную сумму на всю эту экипировку. Пускай в нашем случае это 15–20 тысяч, но у некоторых это по 30, по 50, по 100 тысяч — ни одна семья не имеет возможности, чтобы выложить в очень короткие сроки, а дают три-четыре дня, такую сумму денег, — рассказала Екатерина.

По словам женщины, на построении в воинской части мобилизованным зачитали список вещей, которые нужно докупить для отправки на место несения службы. Это балаклава, пятиточечник, пенка, тактические перчатки, термоноски, зимнее термобелье, берцы зимние облегченные, сумка тактическая для аптечки, карабины, медикаменты. Позже сообщили, что им также нужен будет рюкзак вместимостью от 60 до 100 литров, военный плащ и дождевик.

У жительницы Петербурга по имени Любовь мобилизовали брата. По словам женщины, ее семья по личной инициативе решила сама ему купить необходимые вещи. В результате было потрачено на сборы более 100 тысяч рублей. Она уточнила, что в части никаких списков необходимого обмундирования им не выдавали. При покупке они ориентировалась на списки людей, бывавших в горячих точках, которые выложены в Сети.

Военторги ранее сообщили об ажиотажном спросе на армейские товары. Закупленная в ходе ажиотажного спроса солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом остается невостребованной самими солдатами. При этом призванные россияне возвращают посылками домой почти всю закупленную военную одежду, так как в сборных пунктах их заставляют надевать уставную форму, заявил сотрудник ярославского магазина военной одежды и обуви.