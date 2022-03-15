Россияне рассказали, в каких странах предпочли бы жить

51% россиян в настоящее время предпочли бы жить за границей при наличии такой возможности, свидетельствуют данные опроса исследовательского портала SuperJob. При этом 44% россиян остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, что почти вдвое больше, чем в 2010 году.

Отмечается, что в 2010 году количество людей, которые выбрали бы Россию, имея возможность жить в любой стране мира, составляло всего 23%. О желании жить в России чаще говорят женщины, нежели мужчины — 53% против 37% соответственно. Жить в США сегодня предпочли бы 4% респондентов, на 3% меньше, чем год назад. Еще 15% выбрали бы другие государства, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай и Япония. 5% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее иммиграционный адвокат Андрей Нодь раскрыл россиянам простой способ эмигрировать из страны. Он отметил, что чаще всего люди уезжают в другие страны, находя там работу и получив трудовой договор. Молодые же люди могут уехать в качестве беженцев, жениться на ком-нибудь или просто поехать учиться. Однако, по словам российских студентов, знание языка страны пребывания является обязательным условием, в том числе и для учёбы.