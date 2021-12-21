Россияне рассказали, в каких компаниях хотели бы работать больше всего

Россияне составили рейтинг самых привлекательных с их точки зрения компаний-работодателей. Так, 32% россиян до пенсионного возраста сообщили, что хотели бы работать в «Газпроме». Второе место по привлекательности разделили набравшие по 17% «Яндекс» и РЖД, третье место заняла компания «Роснефть» (14%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа и премии A-news «Лучшие в России».

Среди молодёжи в возрасте 18–24 лет на первом месте рейтинга работодателей оказался Сбербанк (29%), на втором — «Яндекс» (28%), тогда как «Газпром» занял лишь третье место (25%). Также отмечается, что привлекательность компании как работодателя опрошенные определяют на основании информации из Интернета (52%) или от бывших и действующих сотрудников этой организации (50%). Ещё 27% получают информацию о потенциальном работодателе из публикаций и сюжетов в СМИ.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что, выбирая между близостью работы к дому и более высокой зарплатой, россияне стали чаще отдавать предпочтение деньгам. Ради привлекательной оплаты труда они готовы пожертвовать временем и фактором удобства. Пожертвовать размером зарплаты ради расположения места работы в получасе ходьбы от дома согласны только 48% россиян, это меньше, чем до пандемии коронавируса. 37% опрошенных никоим образом не согласны мириться с более низкой зарплатой ради близости работы к дому.