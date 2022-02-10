Россияне рассказали, сколько смогли накопить на чёрный день

Накоплениями на чёрный день обладают свыше 79% россиян, однако большинство сможет прожить на них не более трёх месяцев. Также большинство (58,5%) составляют люди, которые смогли отложить не более 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и исследовательского центра А2, которые приводит РБК.

62% опрошенных сообщили , что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение трёх — шести месяцев, 15% — от полугода до года. Доля тех, кто может прожить на накопления от года до трёх лет и более, составила всего 2%. Столько же опрошенных заявили, что имеют накопления в сумме от 300 тысяч до 1 млн рублей, ещё 38% накопили от 100 до 300 тысяч рублей.

При этом 63% тех, кто смог отложить деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Ранее сообщалось, что примерно пятая часть россиян (22%) считают, что размер финансовой подушки безопасности для спокойной жизни должен составлять 1 млн рублей. Ещё столько же полагают, что им хватит и десятой части этой суммы. 29% заявили, что подушка безопасности должна составлять 500 тысяч рублей. 9% опрошенных для финансового спокойствия необходимо 3 млн рублей. Ещё 18% предпочли бы иметь сбережения свыше 3 млн рублей.

По мнению экспертов, финансовая подушка безопасности в зависимости от возраста человека и востребованности его профессии на рынке труда должна составлять от шести до 12 зарплат.