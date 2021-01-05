Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать в месяц

https://static.news.ru/photo/54ea7e9e-4fee-11eb-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители России за один месяц хотят зарабатывать примерно 158 тысяч рублей. Ожидания выше среднего высказывали граждане, проживающие на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого специалистами сервиса по поиску работы.

Средняя желаемая зарплата россиян по стране — 158 тысяч рублей. Однако москвичи хотят получать 175 тысяч. Жители города на Неве, в свою очередь, озвучили другую сумму. Петербуржцы в среднем желают зарабатывать 164 тысячи рублей.

Только 7% респондентов по стране сказали, что хотят получать меньше 29 тысяч. От 30 до 49 тысяч хотят зарабатывать 18% россиян. О желаемой зарплате в 50–69 тысяч заявили 24% опрошенных. 15% россиян желают иметь месячный доход от 70 до 99 тысяч. От 100 до 149 тысяч рублей хотят получать 17% респондентов, а 19% — от 150 тысяч и выше.

В опросе участвовали три тысячи человек старше 18 лет, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в течение 2021 года в России вырастет число безработных граждан. В этом уверены 42% жителей страны, принявших участие в опросе, проведённом специалистами фонда «Общественное мнение».

Кроме того, 32% респондентов считают, что ситуация на рынке труда в 2021 году не изменится. В свою очередь 19% опрошенных заявили, что, по их мнению, в стране сократится число безработных.