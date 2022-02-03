Россияне рассказали, сколько хотят получать при подработке

Более трети россиян (36%) хотят получать на подработке 50 тысяч рублей, ещё 31% хотели бы зарабатывать от дополнительной занятости более 50 тысяч. Приработок до 15 тысяч рублей устроил бы лишь 9% россиян, при этом подрабатывать помимо основной деятельности готовы 73% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования, проведённого для РИА Новости сервисом «Работа.ру».

Как выяснилось , вопросом подработки не интересуются лишь 13% россиян. 25% заявили, что подработка позволит им повысить доход более чем на 50%, а 10% смогут повысить свои заработки более чем вдвое. 37% жителей страны смогут увеличить месячный доход на 30–50%. Ещё 21% указали, что подработка увеличит их бюджет на 10–30%.

В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что дополнительный источник доходов на период новогодних праздников ищут для себя около 54% россиян. При этом количество соответствующих вакансий растёт, поскольку в предновогодние праздники наблюдается увеличение спроса, особенно в крупных городах. По данным портала hh.ru, в обычное время подработку ищут около 93% россиян. Традиционно люди выбирают работу продавцом, курьером, грузчиком, копирайтером.