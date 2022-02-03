Россияне рассказали, сколько хотят получать при подработке

Россияне рассказали, сколько хотят получать при подработкеБольшинство россиян хотят получать от подработки не менее 50 тысяч рублей
Более трети россиян (36%) хотят получать на подработке 50 тысяч рублей, ещё 31% хотели бы зарабатывать от дополнительной занятости более 50 тысяч. Приработок до 15 тысяч рублей устроил бы лишь 9% россиян, при этом подрабатывать помимо основной деятельности готовы 73% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования, проведённого для РИА Новости сервисом «Работа.ру».
Как
В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что дополнительный источник доходов на период новогодних праздников ищут для себя около 54% россиян. При этом количество соответствующих вакансий растёт, поскольку в предновогодние праздники наблюдается увеличение спроса, особенно в крупных городах. По данным портала hh.ru, в обычное время подработку ищут около 93% россиян. Традиционно люди выбирают работу продавцом, курьером, грузчиком, копирайтером.