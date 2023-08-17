Россияне рассказали, сколько детей должно быть в идеальной семье Большинство россиян считают, что в идеальной семье должно быть два ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Большинство россиян считают идеальной семью, в которой есть двое детей. Такого мнения придерживаются 60% респондентов, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

Более половины россиян видят идеальной семью, в которой два ребенка (60%). 30% называют идеальной — многодетную семью, где три (26%), четыре (2%), пять или более (2%) детей. Образ многодетной семьи более привлекателен среди обеспеченных россиян (36%) и тех, у кого сейчас уже есть более трех детей (61%), — говорится в результатах опроса.

Исследование также показало различия в оценках многодетности у представителей разных возрастных групп. Позитивно чаще говорят россияне старше 45 лет, 75% против 59% среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. По мнению респондентов, многодетные семьи сталкиваются с двумя проблемами — недостаточная жилплощадь и большие расходы на содержание семьи.

Недавно сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что в школах необходимо ввести курс материнства и отцовства. По ее словам, это должны быть обязательные занятия, а не факультативные, поскольку государство провозгласило решение демографической проблемы одной из важнейших национальных целей.