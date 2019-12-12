https://static.news.ru/photo/c035d7b8-1d16-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фонд общественного мнения провёл опрос, в результате которого выяснил, сколько детей должно быть в идеальной семье по мнению россиян.

Более 40% граждан РФ уверены, что в идеальной семье детей должно быть двое, а 30% россиян считают оптимальным рождение троих детей.

В меньшинстве остались чайлдфри — не планируют рожать детей 3% опрошенных и ещё 6% хотят воспитывать не более одного ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты.