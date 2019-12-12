Фонд общественного мнения провёл опрос, в результате которого выяснил, сколько детей должно быть в идеальной семье по мнению россиян.
Более 40% граждан РФ уверены, что в идеальной семье детей должно быть двое, а 30% россиян считают оптимальным рождение троих детей.
В меньшинстве остались чайлдфри — не планируют рожать детей 3% опрошенных и ещё 6% хотят воспитывать не более одного ребёнка.
Как ранее писал NEWS.ru, Росстат провёл масштабное исследование, согласно которому около трети доходов граждане РФ тратят на продукты.
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