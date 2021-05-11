Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россияне хотели бы иметь 173 тысячи рублей в месяц. При этом наиболее высокие запросы оказались у жителей Москвы, а самые скромные у представителей Кирова, Оренбурга и Липецка. Данные исследования портала SuperJob публикует РИА Новости.

По данным исследования, проводившегося с 14 апреля по 10 мая, для ощущения счастья россиянам нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц. В январе для ощущения счастья гражданам было достаточно 166 тысяч рублей, однако в 2017 году своё позитивное состояние люди оценивали в 184 тысячи рублей. В 2015 году «счастье» стоило 175 тысяч рублей, в 2018 — 159 тысяч, в 2019 — 161 тысячу, а в 2020 — 155 тысяч рублей.

Мужчинам в среднем для счастья нужно больше денег, чем женщинам — 192 тысячи против 155 тысяч рублей. Молодёжь до 24 лет удовлетворится 130 тысячами, люди в возрасте от 25 до 34 лет хотят быть счастливыми в обществе 164 тысяч, гражданам от 35 до 44 лет счастье видится в сумме 198 тысяч рублей, а тем, кому уже исполнилось 45 и больше, хочется 195 тысяч рублей в месяц.

При этом житель Москвы не готов почувствовать себя счастливым, не обладая суммой в 224 тысячи рублей. Уступают им жители Владивостока с ценой за счастье в размере 200 тысяч рублей, Ростова-на-Дону со 195 тысячами и Санкт-Петербурга, оценивающие своё счастье в 183 тысячи рублей.

А вот самые скромные запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка — 132, 136 и 137 тысяч рублей, соответственно.

Ранее стало известно о том, что почти 80% россиян считают неоправданно высокими зарплаты государственных чиновников. Таковы итоги исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч опрошенных их всех субъектов Российской Федерации. На втором месте оказались топ-менеджеры — о них заявили 38% участников опроса, на третьем — риелторы — 29%. В целом результаты последних исследований показывают, что именно зарплаты в государственной сфере жители России расценивают как самые несправедливые, причём как в меньшую, так и в большую сторону.