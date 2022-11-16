Россияне рассказали, при каком условии согласны на «серые» зарплаты Более трети россиян согласны на «серые» зарплаты при условии их повышения в два и более раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (72%) получают полностью «белые» зарплаты. При этом более трети (37%) согласны перейти на неофициальную и «серую» оплату труда, если она будет повышена в два и более раз, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Примерно треть (31%) участников опроса, напротив, заявили, что не согласятся на зарплату «в конверте» даже, если ее размер будет повышен.

Почти каждый десятый (9%) опрошенный признался, что его доход не оформлен официально. Согласно результатам исследования, зарплаты в «конверте» чаще всего получают работники сферы общепита, бытовых услуг, развлечений, красоты.

Еще 19% респондентов рассказали, что получают «серые» зарплаты: часть официально, часть – «в конверте». Наиболее часто подобные выплаты имеют место в следующих отраслях: торговля, строительство, охрана и безопасность, культура, бухгалтерия.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это произойдет в связи с тем, что с нового года вырастет нижний порог вознаграждения за работу.