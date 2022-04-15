18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

Россияне рассказали об ожидании роста расходов на содержание автомобиля

10:12, 17 апреля 2022
Россияне рассказали об ожидании роста расходов на содержание автомобиля Сервисное обслуживание автомобиля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Расходы на содержание и обслуживание автомобиля в текущем году в среднем увеличатся на 38%, считают российские автомобилисты. Данные опроса, в котором приняло участие свыше 5 тысяч автолюбителей, опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

В результате опроса выяснилось, что каждый пятый владелец автомобиля массового сегмента считает, что расходы на обслуживание автомобиля вырастут более чем на 50%.

Среди россиян, владеющих машинами премиум-сегмента, уровень скептически настроенных оказался больше. В том, что расходы вырастут не менее чем в 1,5 раза, уверены 27,5% респондентов.

Ранее сообщалось, что более половины россиян в обозримой перспективе намерены поменять автомобиль. Такие данные исследования опубликовали «Росгосстрах» и банк «Открытие». При этом треть желающих планируют сделать это за счёт кредита. Среди самых распространённых причин смены авто — его солидный возраст, недостаточная вместительность и большой пробег.

Автодилеры также сообщили, что цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля растут на 50–60%. Предприниматели связывают увеличение стоимости с антироссийскими санкциями.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео