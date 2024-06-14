Россияне рассказали об отношении к нестандартным именам KP.RU: 12% опрошенных россиян поддержали идею называть детей в честь стран

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Примерно 12% опрошенных россиян поддержали идею называть детей в честь стран, свидетельствуют данные опроса сайта KP.RU. Но в то же время 83% респондентов выступили за классические имена. Оставшиеся 5% участников исследования призвали отталкиваться от ситуации и рассматривать ее в каждом отдельном случае.

Всего в опросе приняли участие 8,2 тысячи человек. Новаторы отметили, что в России по закону не запрещено выбирать для ребенка любое имя. Их оппоненты отмечают, что имя должно сочетаться с отчеством.

Опрос, который был проведен в начале года, показал, что 56% респондентов хотели бы назвать ребенка в честь близкого человека, примерно четверть опрошенных могли бы дать необычное имя. Еще 15% участников исследования готовы использовать имя героя литературного произведения или фильма. И только 5% — имя политического деятеля или известной личности.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прежде отмечала, что в 2023 году самым популярным именем для мальчика стал Михаил, а для девочки — София. При этом имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз более чем за 40 лет.