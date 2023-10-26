Большинство россиян заявили об отсутствии у них греха гордыни ВЦИОМ: 65% россиян не чувствуют за собой греха гордыни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большинство россиян (65%) считают, что не подвержены греху гордыни и не являются особенными, а 71% не думают, что заслуживают большего внимания, чем получают, сообщает KP.RU со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как пишет издание, темой социологического исследования стало отношение людей к греху гордыни.

Издание сообщает, что респондентам предложили оценить несколько формулировок гордыни, и первой из них стало утверждение «Я особенный человек — не такой, как все другие». С ним не согласились 65% опрошенных, заявивших, что таковыми себя не считают. При этом 27% признались, что считают себя особенными. 9% из них сообщили, что такая характеристика ему «полностью подходит», а 18% — что «скорее подходит».

Со следующим утверждением — «Я заслуживаю большего внимания со стороны окружающих, чем сейчас получаю» — не согласилась большая часть россиян (71%). Полностью отвергли данный тезис 37% респондентов, «скорее не подходит» он для 34%. Недооцененными считают себя 20% опрошенных, продолжает издание.

В то же время проявления гордыни россияне гораздо чаще замечают у окружающих. Так, по данным опроса, 69% участников исследования заявили, что сталкиваются с нескромностью окружающих, а никогда не встречали подобного 29%.

На вопрос, к каким последствиям может привести гордыня, 30% ответили, что это ухудшение отношений с близкими, ссоры, потеря друзей и одиночество. 21% считает, что гордыня становится причиной саморазрушения человека. Эгоизм и переоценку собственных возможностей назвали последствиями гордыни 5%, а 4% ответили, что этот грех отправит человека в ад.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым лучшими российскими актерами в 2023 году оказались Константин Хабенский и Юлия Пересильд. Лучшими российскими кинофильмами респонденты назвали «Чебурашку» и «Вызов».