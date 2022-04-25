Россияне рассказали об отношении к добрачному сексу и изменам в браке

Россияне рассказали об отношении к добрачному сексу и изменам в бракеВЦИОМ: за 30 лет россияне стали лучше относиться к добрачным связям и хуже — к изменам
За последние 30 лет россияне стали лучше относиться к добрачным половым связям и хуже — к изменам, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМа. 67% современных россиян назнали секс до брака допустимым, противоположного мнения придерживаются 27%. В 1992 году аналогичные показатели составили по 39%.
63% опрошенных
В опросе, проведённом 16 апреля по телефону, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Как отмечает редактор-переводчик департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин, рост одобрения добрачных половых связей интересным образом вписывается в современный тренд повременить с заключением брака и присмотреться к партнёру, прежде чем оформлять отношения. По его словам, выбор партнёра в этих условиях всё чаще оказывается последовательным и сознательным, а ценность таких отношений оказывается выше, что объясняет и нетерпимость к связям на стороне.
Ранее руководительница международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева заявила, что брак, вопреки распространённой точке зрения, не мешает женской карьере и даже может ей поспособствовать. По её мнению, никто, кроме мужа, девушке не поможет, а в такой патриархальной стране, как Россия, это нужно. Тасуева добавила, что успешный одинокий человек всё равно несчастлив и пара так или иначе нужна очень многим людям, особенно 30-летним.