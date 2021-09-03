Россияне рассказали об отношении к беженцам из Афганистана

Более четверти опрошенных россиян боятся беженцев из Афганистана и опасаются, что из-за них могут произойти теракты. Об этом пишет «ФедералПресс».



Около 26% опрошенных россиян опасаются беженцев и того, что из-за них могут произойти теракты. Около 13% считают, что в РФ хватит места для всех, и полагают, что страна может их принять. Нейтрально о беженцах из Афганистана высказались 11% респондентов, отмечается в исследовании.

Кроме того, ровно половина опрошенных отрицательно относится ко всей ситуации с беженцами из Афганистана.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался принимать афганских беженцев. Ни одна страна, входящая в Европейский союз, не стала принимать их. При этом не входящие в ЕС государства, наоборот, тепло приветствовали афганцев.

Также сообщалось, что США планируют выплатить по $2275 каждому беженцу из Афганистана, покинувшему страну после прихода к власти талибов.