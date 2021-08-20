Россияне рассказали об отдыхе на египетских курортах

Россияне, отдохнувшие на курортах Египта, в беседе с «Москвой 24» рассказали о своих впечатлениях от поездки.

Как сообщает издание, все туристы отметили высокие меры безопасности по прилёте на курорт. В аэропорту дежурят полицейские, по дороге до отеля силовики несколько раз тормозят автобус для проверки пассажиров. Также часть пути автобусы едут в сопровождении полицейской машины. Кроме того, раз в день над пляжем пролетает военный вертолёт и осматривает морское пространство.

Помимо безопасности россияне отметили чистое море, обслуживание на высшем уровне и хорошее отношение персонала к отдыхающим. Весь персонал говорит по-русски.

Одним из недостатков отдыха, по словам туристов, стал навязчивый сервис. Так, местные теперь стали с двойным усердием предлагать морские развлечения, чем нередко надоедали.

Помимо «приставучего персонала», россияне остались недовольны и возросшими ценами на турпутёвки.

Раньше можно было купить путёвку в четырёх- и пятизвёздочный отель на 10 ночей за 40–50 тысяч рублей на двоих, сейчас же такой суммы не хватит и на отель три звезды, — рассказала россиянка Ирина Синячкина.

Также туристы отметили, что на египетских курортах значительно выросли цены на продукты в супермаркетах, стало меньше развлечений, экскурсий и закрылись многие кафе.

Ранее сообщалось, что власти Египта с 1 ноября намерены ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это поможет привлечь в страну как можно больше туристов. Ночь проживания в пятизвёздочном отеле будет стоить $40, в четырёхзвёздочном — $28.