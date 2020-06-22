Россияне рассказали о жизни в квартирах, где снималось порно-шоу

https://static.news.ru/photo/4d9a7774-b4a9-11ea-8d13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

В Екатеринбурге обнаружилось около десятка жилых помещений в многоквартирных домах, которые использовались в качестве площадок для съёмок порнографического реалити для вуайеристов. Жильцы таких квартир поделились своими впечатлениями о такой сомнительной жилплощади и рассказали об условиях, выдвинутых организаторами.

В такие помещения заселяли в основном студентов, у которых не было работы и постоянного дохода. Квартиру им предоставляли бесплатно. Однако было и условие. Жильцам необходимо было как можно чаще заниматься сексом. Об этом поведал один из «актёров» шоу для любителей подсматривать за любовными утехами других людей.

Давали возможность заселиться в квартиру, какое-то время прожить в ней бесплатно, но там были условия. Так я попал туда. Оказалось, что там повсюду камеры, но поскольку выбора у меня особо не было, денег нет, я там остался, — рассказал он РЕН ТВ.

При этом за участие в трансляции жителям платили деньги. Больше всего получали те, у кого больше просмотров и качественный контент.

На меня одного минимальная зарплата $1200. Максимальная — $2500. Большое количество людей просто приходят на один вечер, на одну ночь. Долго не задерживаются, — поделился участник порно-шоу.

Он отметил, что «текучка» происходит ещё и из-за того, что люди не знают, куда они идут и не понимают, на что соглашаются. А вот узнали о таких «нехороших квартирах» в Екатеринбурге из-за жалоб соседей на постоянные крики и стоны.

Весь шум начинался где-то в половине 12-го ночи и до 4 или 5. То есть стало понятно, что трахаться столько времени — это нереально. Ой, ну знаете, они некоторые как орали. Это ужас. Просто хочется бежать и спасать их, — жаловались соседи.

Жильцы соседних помещений действительно обратились в полицию, так как думали о том, что за стенкой кого-то насилуют, но вместо этого раскрыли целый порно-бизнес.

Известно, что трансляцию организовала компания Hebert Metals LP, зарегистрированная в британском Эдинбурге. В РФ к их ресурсу можно подключиться только через VPN, а подписка стоит несколько десятков долларов в месяц. Прокуратура при этом пообещала провести проверку.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что житель Петербурга снимал порно с 14-летней девочкой.