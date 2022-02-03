Россияне рассказали о жалобах на сотрудников службы поддержки

96,4% опрошенных в России онлайн-покупателей сталкивались с тем, что сотрудники службы поддержки не могли решить их проблему. При этом около половины респондентов (43,7%) отметили, что попадают в такие ситуации постоянно, пишет «Газета.Ru».

Почти половина опрошенных (43,7%) признались, что регулярно попадают в подобные ситуации, более трети (36,2%) — несколько раз, 10% — единожды, а 6,5% пожаловались на то, что их перебрасывали на раздел FAQ, где нужно самостоятельно найти ответ на свой вопрос, — пишет «Газета.Ru».

55,5% опрошенных россиян отметили, что сталкивались с грубостью сотрудников поддержки не более двух раз, 41,4% респондентов заявили, что не замечали подобных случаев при общении со специалистами. Только 3% россиян указали, что постоянно сталкиваются с хамством таких сотрудников. В исследовании приняли участие 1206 активных пользователей онлайн-магазинов и сервисов доставки.

Ранее стало известно, что три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Люди уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. При этом многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована.