https://static.news.ru/photo/48e2cc4c-2479-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россияне рассказали, каким образом можно создать себе новогоднее настроение. Как правило, главный зимний праздник ассоциируется с запахом мандаринов, украшением ёлки, походом по магазинам за подарками.

Согласно исследованию, проведённому сайтом для путешественников Tutu.ru, 40% уверяют, что поднять им настроение может один только вид украшенной ёлки, гирлянды и праздничные витрины. Для 7% атмосферу праздника создаёт запах мандаринов. И именно эти фрукты способствуют поднятию настроения в Новый год, ссылается на результаты исследования РИА Новости.

Ещё 7% создают себе новогоднюю атмосферу просмотром праздничных программ и традиционных новогодних фильмов. А 6% вдохновляются приготовлением праздничных салатов, посещением ярмарок, покупками подарков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев дал советы по выбору новогоднего наряда. Он заявил, что главным цветом грядущего года станет синий, поэтому женщинам стоит выбирать наряды в тон.