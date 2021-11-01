Россияне рассказали о своём отношении к словам Моргенштерна о Дне Победы

ВЦИОМ представил данные опроса россиян, посвящённого высказываниям рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Выяснилось, что большинству россиян (79%) знакомо имя Моргенштерна, 25% слышали его композиции, 21% опрошенных не знают такого исполнителя. Об этом сообщается на сайте центра.

61% тех, кто осведомлён о рэпере, относятся к нему безразлично, 6% — скорее с симпатией, а 30% — скорее с антипатией. 68% россиян выразили несогласие с его мнением о том, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. 22% согласны с рэпером. Также Моргенштерн сказал, что не следует жить прошлым, широко празднуя Победу, а следует двигаться дальше, достигая новых побед в информационных и космических технологиях. 70% россиян не согласны с этой мыслью, 22% согласны с ней. В телефонном опросе на эту тему приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Сoбчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и космической отрасли. Это стало поводом для распоряжения главы СК России Александра Бастрыкина, который поручил проверить слова рэпера на соответствие законодательству.

Сам рэпер уже извинился за свои слова. На своей странице в Instagram он пояснил, что эти высказывания были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью. Музыкант добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не умеет корректно формулировать свои мысли.