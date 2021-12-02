Россияне рассказали о своём отношении к семье и детям

64% россиян были бы готовы иметь двух-трёх детей при идеальных условиях жизни. Кроме того, 86% россиян убеждены в том, что супруги обязаны иметь детей — среди сограждан старше 60 лет так считают 96% респондентов, среди опрошенных в возрасте 25–34 лет эта доля составляет 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМа.

Отвечая на вопрос, для чего нужны дети, 33% россиян заявили , что речь идёт о продолжении рода, 20% назвали детей счастьем и радостью, 12% назвали их будущим страны. Для 68% рождение ребёнка означает счастье и радость от появления ребёнка в семье, для 28% — гордость и будущее семьи. Ещё 14% связывают рождение с тревогой за будущее ребёнка, его жизнь и здоровье.

Имея идеальные условия, только 6% россиян не стали бы заводить детей, столько же хотели бы иметь одного ребёнка. 32% хотели бы иметь двух детей, столько же — трёх, а 19% — четырёх и более. Среди 18–24-летних в идеальных условиях только 2% не хотели бы иметь детей, 55% завели бы двух, 18% — трёх, 14% — четырёх и более.

79% согласны с утверждением, что жизнь женщины полноценна, если у неё есть дети (30% среди 18–24-летних), 18% так не считают. За год согласных с утверждением стало на 17 процентных пунктов больше, а несогласных — на 17 процентных пунктов меньше. При ответе на вопрос, почему люди сознательно отказываются от родительства, 26% назвали тяжёлое материальное положение, 14% — эгоизм, 13% — нежелание брать на себя ответственность.

Тем не менее, говоря о парах, которые могут, но не хотят иметь детей, 58% россиян ответили, что каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно, а 34% считают, что их не следует осуждать, тогда как противоположной точки зрения придерживаются всего 6%. Отмечается, что россияне стали с большим пониманием относиться к парам, отказывающимся от рождения детей: в 2014 году доля «осуждающих» составляла 18%.

В опросе, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Он подчеркнул, что Кремль продолжит «донастраивать» систему поддержки семей с детьми, и назвал крепкую благополучную семью с детьми будущим России. Путин также призвал объединить усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности.