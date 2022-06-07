Россияне рассказали о своем отношении к абортам ВЦИОМ: более трети россиян выступили в защиту права женщин на аборт

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Около 36% россиян считают, что женщины должны иметь право на аборт при любых обстоятельствах, около 43% заявили, что прерывать беременность можно только в случае угрозы для здоровья женщины. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ. 23% респондентов заявили, что аборт допустим, если женщина подверглась сексуальному насилию.

К числу других важных обстоятельств, при которых женщина должна иметь право на искусственное прерывание беременности, россияне также относят бедность (15%), несовершеннолетие (10%), наличие трех и более детей (8%). При этом 51% опрошенных выступают против вмешательства государства в личную жизнь и регулирование абортов, около 36% считают, что правительство должно принимать меры по их предотвращению.

На вопрос о том, кто должен принимать решение об аборте, 72% россиян ответили, что решение должны принимать оба партнера. Каждый пятый (22%) выразил мнение, что решение должна принимать только женщина.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29 мая 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова предложил запретить прерывание беременности в частных клиниках и по ОМС, пояснив, что это могло бы стать частью мер по защите права ребёнка на жизнь, которое, по его мнению, должно начинаться с «момента зарождения». Отмена же абортов в частных клиниках сделает статистику прерывания беременности более прозрачной, ведь в госучреждениях нет «стимула гнаться за прибылью за счёт уничтожения детских жизней».