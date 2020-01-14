https://static.news.ru/photo/9080abb2-3768-11ea-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подавляющее большинство россиян, которые ищут работу, лучшим способом мотивации считают финансовую составляющую. Денежные премии и бонусы определяющим фактором назвали 90% участников социологического опроса.

На втором месте — оплата работодателем обучения сотрудника, её назвали 59% респондентов. На третьем — социальный пакет, за который высказались 54%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

65% участников опроса обязательным пунктом соцпакета назвали полис добровольного медицинского страхования. Ещё 42% опрошенных считают, что в соцпакет должна входить оплата проезда до работы, а 41% респондентов хотели бы получать компенсацию затрат на питание. Помимо этого, соискатели пожелали получить от работодателя абонементы в спортзал, оплату мобильной связи, путёвки на отдых для сотрудников и их семей и предоставление жилья иногородним работникам.

Опрос проводился с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, участие в нём приняли около 4 тыс. соискателей.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме оценили вероятность массовой безработицы в России. Там заявили, что гражданам не стоит бояться остаться не у дел из-за автоматизации процессов.