Россияне рассказали о своих эмоциях после начала спецоперации на Украине

Россияне на фоне спецоперации на Украине стали менее счастливыми и более тревожными, о чём свидетельствуют данные ВЦИОМа, которые в ходе онлайн-конференции на тему стресса и депрессии в современном мире приводит директор Центра по стратегическому развитию Степан Львов. По словам психолога Анетты Орловой, также присутствовавшей на мероприятии, негативное состояние в основном связано с переживаниями о будущем детей. Однако большинству всё же удаётся сохранять позитивный настрой: согласно опросу, 82% россиян в феврале испытывали доброжелательность, 78% — надежду и только 28% — страх.

Так, по данным ВЦИОМа, в первом месяце нового 2022 года счастливыми себя могли назвать 58% опрошенных, в то время как в феврале «концентрация радости» среди опрошенных упала до 38%. Доброжелательность, надежда и уверенность в январе и феврале держались примерно на одном уровне: в последнем месяце зимы доброжелательность испытывали 82% (89% в январе), надежду — 78% (73%) и уверенность 59% (62%).

Однако к вышеперечисленным чувствам в феврале добавились такие негативные эмоции, как тревога (58%), грусть (42%) и страх (28%). По словам Львова, такой же уровень тревожности отмечался в разгар пандемии коронавируса.

В опросе участвовали 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что для данной выборки погрешность составляет 2,5%.

Ранее россиянам рассказали об эффективных способах борьбы со стрессом. По словам психолога Светланы Колосовой, одними из лучших методов являются активный образ жизни, свежий воздух, она также посоветовала верить в базовые ценности и поддерживать гигиену сознания.