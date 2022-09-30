Россияне рассказали о сложностях пересечения границ с Грузией и Казахстаном

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Очередь у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Россияне вынуждены стоять по несколько суток в очередях, чтобы пересечь границы с Грузией и Казахстаном. Как сообщил изданию Lenta.ru уроженец Липецка, ему повезло пройти российскую границу через КПП «Верхний Ларс» за 12 часов, в то время как многие стоят по три-четыре дня. По его словам, люди в очереди падали в обморок, к ним приезжали скорые.

Никого не пропускали, только на велосипеде, и одну машину в час. Я с ними (другими людьми. — NEWS.ru) постоял, потом все со всех щелей поперли, меня прижали к себе ребята, забрали в начало, так я и прошел. Мне фартануло, — подытожил мужчина.

По словам другого россиянина, ему пришлось стоять на границе с Казахстаном около 22 часов. Он рассказал, что после КПП со стороны России до пограничного контроля с Казахстаном он пробыл в пробке около пяти часов.

В моменте было очень тяжело. Очень холодно. Ветер степной очень пронизывает. Пожалели, что без перчаток были и без термобелья. Был шанс, что кого-то из машины не пропустят и придется остаться ночью там. Это крайне рискованно, — передает мужчина.

Он также добавил, что на самом погранконтроле некоторых разворачивали, говоря, что не пускает военком.

В центре грузинской столицы ранее прошел митинг с требованием к россиянам покинуть страну. Жители Тбилиси с помощью громкоговорителей обратились к гражданам России и заявили, что им в Грузии не рады. В публикации отмечается, что в стране заметно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ.