https://static.news.ru/photo/561f98b2-25f6-11ea-bab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB

Проект Hi-Tech Mail.ru провёл исследование и составил антирейтинг новогодних подарков.

Из техники россияне не хотели бы получить электробритвы, игровые консоли, пылесосы и музыкальные колонки. Также опрошенные не обрадовались бы, обнаружив под ёлочкой мыло, мягкую игрушку, полотенце, набор косметики или весы. Но возглавляют антирейтинг символы года и сувениры, передаёт РИА Новости.

Более половины опрошенных (53%) при выборе подарка учитывают пожелания близких, 18% составляют список перед походом в магазин, а 15% просто покупают и дарят то, что первым попалось на глаза и вписалось в бюджет.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания сладкого в Новый год. Он предостерёг родителей от покупок подарков с конфетами для детей.