Проект Hi-Tech Mail.ru провёл исследование и составил антирейтинг новогодних подарков.
Из техники россияне не хотели бы получить электробритвы, игровые консоли, пылесосы и музыкальные колонки. Также опрошенные не обрадовались бы, обнаружив под ёлочкой мыло, мягкую игрушку, полотенце, набор косметики или весы. Но возглавляют антирейтинг символы года и сувениры,
Более половины опрошенных (53%) при выборе подарка учитывают пожелания близких, 18% составляют список перед походом в магазин, а 15% просто покупают и дарят то, что первым попалось на глаза и вписалось в бюджет.
Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания сладкого в Новый год. Он предостерёг родителей от покупок подарков с конфетами для детей.
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