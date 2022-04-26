Россияне рассказали о планах по высадке рассады на своих огородах

49% опрошенных россиян в 2022 году планируют увеличить количество посевов на своих приусадебных участках, при этом 51% респондентов не собираются высаживать больше, чем в прошлом году, следует из опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру, поступившего в «Газету.Ru». При этом спрос на семена в марте вырос на 27% по сравнению с прошлым месяцем.

44% респондентов решили выращивать больше картофеля, по 39% — огурцов и томатов. 28% посадят больше лука и чеснока, 26% хотят расширить грядки с зеленью и микрозеленью. Четверть опрошенных сделают упор на капусту, 22% на ягоды, а 17% — моркови. 15% посадят больше перца, 14% — кабачков и баклажанов. 9% посадят больше кукурузы, — говорится в результатах исследования.

26% опрошенных готовы потратить от 10 до 20 тысяч рублей на обустройство своего огорода, до 10 тысяч рублей — 24% россиян. Почти каждый пятый респондент (21%) согласен лишиться от 20 до 30 тысяч рублей. Всего 3% россиян решились потратить на огород более 100 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее NEWS.ru выяснил, когда и как высаживать рассаду в 2022 году. Перед началом посадок следует подготовить почву. Почва — важнейший элемент в выращивании различных культур, и в большинстве своём именно от неё зависит процесс и конечный продукт сеяния рассады.