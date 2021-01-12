Россияне рассказали о планах на старый Новый год

https://static.news.ru/photo/042ad502-5571-11eb-b39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Отметить старый Новый год планируют 26% жителей России, говорится в результатах исследования портала по подбору работы.

Чаще всего за организацию праздника, который отмечают в ночь с 13 на 14 января, выступали женщины — 27%. Среди мужчин встретить старый Новый год готовы 24%.

Никаких планов на этот вечер нет у 59% опрошенных. При этом среди респондентов в возрасте до 24 лет такой вариант выбирали почти две трети, или 65%. Ещё 15% граждан пока не точно не знают, будут ли праздновать.

Исследование прошло 10-12 января. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из 398 населённых пунктов, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, с апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, сейчас же не ездить на работу в офис хотят уже 41% сотрудников. Авторы исследования отмечают, что в настоящий момент на удалённый режим работы переходит всё большее число россиян.