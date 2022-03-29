Россияне рассказали о планах на отпуск в 2022 году

В 2022 году отпуск лучше всего провести дома или на даче. Так считает каждый пятый житель России. Также некоторые готовы отправиться в путешествие по родной стране. А вот число сторонников зарубежного отдыха снизилось. Данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приводит РИА Новости.

В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убеждён каждый пятый россиянин — 20%. По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022-м — это дача. Еще 12% считают правильным отдохнуть «на любом море», 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму, — рассказали в SuperJob.

Аналитики компании также отметили, что 4% респондентов этим летом в принципе не намерены брать отпуск.

При этом на реке или у озера, в Краснодарском крае или за границей хотели бы отдохнуть по 3% опрошенных. Ещё по 2% полагают, что в 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей». По 1% голосовали за Египет, Турцию, горы, путешествия в другие горда, Байкал, Азию, Карелию и Абхазию.

В том, что отдыхать в этом году следует «на любом море», чаще убеждены женщины — 15% против 8% среди мужчин, а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска, — мужчины, 5% против 2% среди женщин, — также рассказали представители сервиса.

При этом количество тех, кто считает, что отпуск лучше всего провести дома, почти на треть снизилось в сравнении с предыдущим годом. Аналитики полагают, что так на людей повлияло снятие антиковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что 70% опрошенных москвичей заявили, что планируют чаще посещать свои дачи, чем в 2021 году. При этом 46,5% респондентов увеличат количество посадок на своём садово-огородном участке из-за роста цен и текущей экономической ситуации в России.