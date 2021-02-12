Россияне рассказали о планах на День святого Валентина

https://static.news.ru/photo/53de211c-6ea8-11eb-9870-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

День святого Валентина хотят отпраздновать 13% жителей России. Среди них больше всего людей в возрасте 18–24 лет.

Что касается отношения к празднованию этого дня, то среди представителей различных профессий наибольший энтузиазм он вызывает у барменов и официантов (33%), среди администраторов отметить праздник хочет почти каждый четвёртый (23%).

При этом интерес ко Дню всех влюблённых заметно падает. Так, в 2007 году его праздновали 50% россиян, в 2009 году — 40%, в 2013 году — 33%, в 2016 году — 20%.

Не намерены отмечает День святого Валентина 73% опрошенных. Из них 80% — люди в возрасте от 45 лет, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, станцию московской подземки «Люблино» переименовали в честь Дня всех влюблённых, передаёт дептранс мегаполиса. Новое временное название — «Влюблино».

День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения праздника. NEWS.ru рассказывает о том, как появился этот праздник и какой подарок в честь него лучше преподнести второй половинке.