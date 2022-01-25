Россияне рассказали, на что тратят деньги в день зарплаты

Большинство россиян (32%) в день зарплаты тратят деньги на обед в ресторане или на доставку еды. По результатам исследования сервиса Delivery Club и аналитического центра ResearchMe выяснилось, что 71% опрошенных позволяют себе потратить больше в день зарплаты, пишет «Газета.Ru».

В числе трат в день получения зарплаты участники опроса назвали также покупку одежды, обуви и аксессуаров (29%), а также подарков близким и детям (24%). Меньше всего жителей России в этот момент готовы покупать книги или оплачивать обучающие курсы и тренинги (их доля составила 5%) или продукты (4%), а также бронировать авиабилеты и номера в отелях (3%), — сообщает издание.

При этом наиболее экономными оказались респонденты из Уральского округа: 44% опрошенных в регионе отметили, что не позволяют себе лишних трат в день получения зарплаты. При этом больше всего в этот день любят тратить деньги россияне из Северо-Западного федерального округа: около трети (31%) респондентов оттуда признались, что в день зарплаты тратят почти всё, что получили.

Ранее опрос международной образовательной компании «ЯКласс» показал, что большинство школьников (40%) хотят получать более 60 тысяч рублей на первой работе. При этом треть (33%) опрошенных рассказали, что планируют выбрать творческую профессию, например, блогер, художник, музыкант.