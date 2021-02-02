Россияне рассказали, когда планируют привиться от COVID

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В ближайшие три месяца большая часть россиян (49%) планирует сделать прививку от коронавируса, 2% уже прошли вакцинацию, сообщил Райффайзенбанк по итогам своего опроса.

Остальные пока не собираются ставить себе укол, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

Большая часть россиян уже задумалась о том, куда поедет, как только ограничительные меры будут отменены. 59% респондентов хотят на море, 7% — не против погулять по улицам других городов, столько же участников опроса предпочли горнолыжный туризм, 8% — хотят в деревню к родным.

40% опрошенных могут себе позволить отпуск от 7 до 10 дней, 34% хотят потратить на отдых 14 дней, а ещё 14% — от двух до четырёх недель.

Как сообщил банк, опрос проводился среди жителей семи крупнейших городов России с уровнем достатка от 30 до 60 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в первые 48 часов после первого укола вакцины от коронавируса могут наблюдаться неприятные побочные эффекты. Понаблюдать стоит за гриппоподобными состояниями, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.