Россияне рассказали, когда нужно начинать делать пенсионные накопления

https://static.news.ru/photo/3ca32f6c-b177-11eb-9627-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян считают, что с началом накопления средств на пенсию затягивать не следует. Делать это нужно как можно раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

82% респондентов считают, что чем раньше приступить к началу накоплений на старость, тем лучше. При этом делают такие накопления только 11% участников опроса.

Сбережения имеют 64% россиян. Большинство из них (22%) копят средства на непредвиденные расходы. Кроме того, в качестве причин накоплений назывались вероятность утраты основного источника дохода и возможность покупки недвижимости.

Среди тех, кто не делает накоплений, 72% заявили, что им не хватает на это средств — всё уходит на ежемесячные расходы. Ещё 14% заявили, что не доверяют банковской системе.

В банках предпочитают хранить свои сбережения 42% респондентов. Остальные вкладывают их в ценные бумаги, инвестируют в валюту и недвижимость.

Почти пятая часть опрошенных (19%) ежемесячно откладывает десятую часть своего дохода. Позволить переводить в накопления треть зарплаты и более могут себе позволить только 8% респондентов.

Опрос проводил негосударственный пенсионный фонд «Открытие». В нём участвовали жители всех регионов в возрасте от 25 лет.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать свою пенсию. Для этого необходимо использовать специальную формулу: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С. А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата.