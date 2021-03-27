Россияне рассказали, когда лучше всего рожать первенца

https://static.news.ru/photo/a00e66e6-8f91-11eb-b6e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России поделились мнением о том, в каком возрасте лучше всего обзаводиться первым ребёнком.

Согласно результатам опроса портала SuperJob, около 44% россиян считают, что женщинам лучше всего родить первенца в 19–24 года. При этом 48% опрошенных мужчин оптимальным возрастом назвали 25–29 лет. По меньшей мере по 40% респондентов из групп с четырьмя разными уровнями доходов выбрали такие ответы.

Самыми непопулярными вариантами стали до 18 и от 40 лет, причём как и среди женщин, так и мужчин.

Опрос проходил с 11 по 23 февраля. В нём приняли участие три тысячи представителей экономически активного населения из всех российских регионов, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Эти средства получили более 900 тысяч семей.