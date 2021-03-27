Россияне рассказали, когда лучше всего рожать первенца

Жители России поделились мнением о том, в каком возрасте лучше всего обзаводиться первым ребёнком.
Согласно результатам опроса портала SuperJob, около 44% россиян считают, что женщинам лучше всего родить первенца в 19–24 года. При этом 48% опрошенных мужчин оптимальным возрастом назвали 25–29 лет. По меньшей мере по 40% респондентов из групп с четырьмя разными уровнями доходов выбрали такие ответы.
Самыми непопулярными вариантами стали до 18 и от 40 лет, причём как и среди женщин, так и мужчин.
Опрос проходил с 11 по 23 февраля. В нём приняли участие три тысячи представителей экономически активного населения из всех российских регионов,
Ранее NEWS.ru писал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Эти средства получили более 900 тысяч семей.