Россияне рассказали, какие вопросы их удивляют на собеседовании SuperJob: на собеседовании россиян больше всего удивляют вопросы о семейном положении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросы о семейном положении, детях и родственниках чаще других вызывают недоумение у россиян в ходе собеседования о приеме на работу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования SuperJob. Отмечается, что женщины сталкиваются с этими вопросами чаще мужчин. Кроме того, выяснилось, что рекрутеров может интересовать любая сторона жизни соискателя.

Согласно результатам опроса, на первом месте рейтинга самых странных вопросов на собеседовании — вопросы о семейном положении, детях и родственниках. О них упомянули 12% респондентов, в том числе 15% и 9% мужчин. На втором месте вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы — его довелось услышать 5% соискателей. Жизненными целями интересовались и предлагали пройти «абсурдные» тесты на проверку реакции у 4% участников опроса. По 3% опрошенных сочли странными вопросы о зарплате и личном благосостоянии. Также 3% соискателей поставил в тупик вопрос «Зачем вам эта работа?».

О личной жизни, политических взглядах, образовании, возрасте и параметрах фигуры спрашивали у 2%. Кроме того, у каждого пятого спрашивали знак зодиака, интересовались хобби и тем, почему соискатель выбрал именно эту профессию. 20% респондентов сообщили, что им ни разу не приходилось сталкиваться со странными вопросами на собеседовании. При этом в сравнении с 2013 годом граждан, считающих, что ничего странного в вопросах рекрутеров нет, выросло в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалистов, врачей и военнослужащих. Отмечается, что для большинства респондентов престиж определяется, в первую очередь, высокой зарплатой.