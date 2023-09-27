Россияне рассказали, как провели летний отпуск в 2023 году ВЦИОМ: более трети россиян не брали летний отпуск в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше трети граждан России (35%) не брали отпуск летом 2023 года, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это максимум с 2018 года. Для половины из них, по данным исследования, причиной такого решения стало плохое материальное положение.

Как отмечается, в телефонном опросе участвовало 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. В основном в отпуск не ушли мужчины (43%). Среди женщин на работе предпочли остаться 28% опрошенных.

Среди тех, кто все же решил отдохнуть, 26% проводили время на даче, 23% — оставались дома, 13% — отдыхали в другом городе.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала NEWS.ru, как побороть эмоциональное выгорание. По ее словам, хроническую усталость можно побороть, сменив сферу работы. С наступлением осени учащаются случаи профессионального и эмоционального выгорания, о нем свидетельствуют упадок сил, постоянное нежелание идти на работу и общаться с людьми, объяснила психолог.

По ее словам, профессиональная деятельность не должна затмевать обычную жизнь с ее маленькими радостями, важно иметь хобби, путешествовать, общаться с друзьями. Какой бы важной и прибыльной ни была работа, человеку нужен отдых, даже если это отражается на финансах.