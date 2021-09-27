Россияне рассказали, как провели это лето

Три четверти соотечественников смогли отдохнуть, невзирая на различные ограничения. При этом большинство провели летний отдых там, где планировали. Это показал опрос ВЦИОМа.

Отдохнуть минувшим летом удалось 74% россиян. Этот показатель не сильно изменился с прошлого года (77%). В то же время 27% наших сограждан рассказали, что ещё не брали отпуск и вообще никак не отдыхали в этом сезоне. Большинство среди тех, кому посчастливилось насладиться летом в период каникул или отпуска, делали это дома (33%), практически каждый четвёртый выбрался на дачу (23%), совсем немного россиян поехали на отдых в другой регион (9%) и только 5% посетили курорты Краснодарского края, а 4% — побывали в Крыму. Большинство (43%) отдохнувших в России признали, что за последний год условия отдыха изменились в лучшую сторону, 18%, наоборот, посчитали, что условия стали хуже, ещё 23% считают, что ничего не изменилось.

Среди выбравшихся за границу 37% съездили в Абхазию, каждый четвёртый (25%) посетил Турцию, 7% — на Кипр, 5% отдохнули в Казахстане и по 4% побывали в Армении и Белоруссии. При этом 79% респондентов признались, что за последние пять лет не ездили за рубеж. За этот период 45% опрошенных провели отпуск в других регионах России (50% в 2020 году), 55% никуда не ездили (50% в прошлом году).

Больше половины (59%) отдохнули там, где и планировали. 28% изменили свои предпочтения в силу ряда причин. Например, 22% из них посетовали на отсутствие денег, столько же людей решили отложить поездку из-за опасений, связанных с коронавирусом, 11% пожаловались на состояние здоровья, один из десяти (10%) не поехал отдыхать по личным или семейным обстоятельствам, а 9% помешала работа.

Три четверти тех, кто отдыхал этим летом (75%), остались довольны летним отдыхом. В прошлом году таковых оказалось 90%. Ещё 23% заявили, что им не понравилось то, как они отдохнули. Среди факторов, омрачивших отпуск, были: отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось (40%), слишком высокие цены в месте отдыха (13%), плохая погода или слишком короткий отдых (по 9%), ещё 6% респондентов не устроило качество сервиса.

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