Россияне рассказали, как относятся к внедрению искусственного интеллекта ВЦИОМ: россияне не готовы доверить искусственному интеллекту принятие важных решений

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82% россиян выступают за использование искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, в сфере госуправления его использование допускает только 41%. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте ВЦИОМ результаты исследования, посвященного восприятию россиянами технологий искусственного интеллекта. Большинство россиян полагает, что использование специалистами ИИ допустимо в случае, если конечные решения принимает человек, а искусственный интеллект только помогает ему.

По данным исследования, в 2022 году уровень доверия технологиям ИИ в целом вырос на 7% и составил 55%: 35% россиян при этом полагают, что ИИ можно передать опасные для человека виды работ, 34% рассчитывают на его объективность, еще 32% полагают, что его внедрение позволит улучшить и упростить жизнь и работу человека. Не доверяют технологиям в области искусственного интеллекта 32% россиян: 26% из их числа полагают, что в работе ИИ могут возникать ошибки и сбои, еще 22% убеждены, что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации населения.

Больше всего россияне одобряют внедрение систем ИИ в промышленность (82%), науку (79%) и строительство (76%). Вместе с этим россияне не готовы доверить искусственному интеллекту принятие конечных решений в той или иной сфере. В числе ключевых негативных последствий развития технологий ИИ россияне назвали риск мошеннических действий, похищение данных (62%), использование ИИ в корыстных целях (61%), отсутствие ответственных за принимаемые решения (58%), а также риск ошибочных решений (54%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 24 по 28 ноября по заказу АНО «Национальные приоритеты». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к правительству и компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект, с требованием изменить регламенты, препятствующие внедрению ИИ в разные сферы жизни. Как рассказал впоследствии программист Александр Байкин, технологии искусственного интеллекта уже сейчас вытесняют HR-специалистов из крупных компаний. Так, в компании Amazon уже внедряется система подбора кадров, при которой ИИ определяет успешных кандидатов и может продвигать их на собеседование, защищая от стереотипов и предубеждений.