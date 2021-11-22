Россияне рассказали, как относятся к показу нетрадиционных отношений в кино

ВЦИОМ представил данные опроса, посвящённого демонстрации сексуальных отклонений и ЛГБТ-отношений на стриминговых сервисах и в онлайн-кинотеатрах. За запрет фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений и гомосексуальных отношений выступают 57% опрошенных, тогда как 41% россиян считают, что достаточно указать возрастные ограничения. Результаты опроса приведены на сайте центра.

Отмечается, что стриминговыми сервисами и онлайн-кинотеатрами не пользуются 68% россиян, тогда как положительный ответ на этот вопрос дали 32%. 8% пользуются онлайн-кинотеатрами практически ежедневно. 81% пользователей отметили, что за последний месяц не встречали фильмов или сериалов со сценами гомосексуальных отношений, 16% — встречали. 88% не встречались сцены с сексуальными отклонениями, 9% заявили, что видели такие сцены.

В телефонном опросе, проведённом ВЦИОМом, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Как выяснилось, 80% россиян убеждены в том, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями.

Ранее на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждался вопрос потенциального запрета на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Речь идёт о телевизионных сериалах и фильмах, в которых присутствуют сцены гомосексуальных отношений, транссексуализма, педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.

Для этого эксперты предлагают дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В случае если предложения будут приняты, владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей обяжут удалить киноленты с подобным содержанием.