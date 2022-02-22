Россияне рассказали, как относятся к празднику 23 Февраля

Треть россиян (33%) придерживается мнения, что поздравлять не служивших в армии коллег с 23 Февраля не нужно, а 49% считают, что факт прохождения армейской службы не имеет значения. При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 Февраля принято в 81% российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала hh.ru.

47% опрошенных работников-мужчин проходили срочную службу в армии, 51% не проходили, 2% планируют её пройти. Наибольшая доля служивших в армии отмечена в Южном и Северо-Кавказском ФО (57%), наименьшая — в Дальневосточном ФО (35%).

В целом карьеру военнослужащего считают привлекательной только 38% россиян, 49% придерживаются обратной точки зрения. При этом 45% отслуживших в армии задумывались о продолжении карьеры военнослужащего, но в итоге отказались от этой идеи.

Опрос был проведён с 12 по 18 февраля среди 1470 соискателей из всех федеральных округов страны.

Ранее психологи заявили, что на 23 Февраля мужчинам обязательно нужно дарить подарки, но они не обязательно должны дорого стоить. Так, девушка может подарить мужчине романтический ужин, поход в кино, спортивную экипировку, инструменты или элементы одежды. А психолог Иван Карнаух посоветовал дарить защитникам Отечества деньги, поскольку очень многие в последнее время возвращают свои подарки обратно в магазин.