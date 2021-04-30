Россияне рассказали, как отмена полётов в Турцию повлияла на их отпуск

https://static.news.ru/photo/7807b012-d386-11e9-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

На отпускные планы 86% россиян никак не повлияла отмена авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. Порядка половины намерены отдыхать, путешествуя по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Так, 69% участников исследования сообщили , что основной отпуск на работе у них насчитывает 28 дней. Больше 28 дней у работников сферы образования, у 25% представителей сферы продаж — меньше 28.

При этом 33% работников уже успели израсходовать половину отпуска за год. В целом отдыхать до конца года намерены 77% граждан.

Как показало исследование, на планы 86% россиян не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией. Однако это отразилось на планах 23% респондентов из юридической сферы, а также на планах 21% респондентов из Республики Татарстан и 20% — из Свердловской области.

Наиболее популярно для отпуска у граждан летнее время года, хотя в сентябре готовы отправиться отдыхать чуть больше народа, чем в июне — 28% против 26%. Во время вакаций 49% планируют путешествовать по России, заниматься бытовыми делами будут 28%, еще 24% поедут на дачу и столько же отправятся в поход.

Ранее сообщалось, что после приостановки 12 апреля авиасообщения с Турцией без отпуска на курортах остались порядка полумиллиона россиян. Временные ограничения вынудили туристов обратить внимание на отечественные пляжи Сочи.