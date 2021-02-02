Россияне рассказали, как изменился рабочий процесс на удалёнке

https://static.news.ru/photo/62f68f78-c4ac-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Две трети работающих россиян, отправленных в связи с пандемией коронавируса на удалёнку, рассчитывают, что работодатель компенсирует им затраты. Таковы данные исследования Hays, их приводят «Известия».

По словам главы Hays Алекса Штейнгардта, около 50% специалистов не нашли никаких изменений в продуктивности своей работ, а 20% стали работать ещё лучше.

Такого же мнения придерживаются и работодатели. Так, топ-менеджмент примерно 41% компаний отмечают, что продуктивность сотрудников на удалёнке осталась на прежнем уровне, а ещё 10% сообщили и подъёме трудоспособности.

Безусловно, есть те, чья продуктивность в условиях домашней работы снизилась. Но здесь необходимо учитывать и сферу, в которой человек трудится, и роль, которую выполняет, — сказал Штейнгардт.

Эксперт подчёркивает, что не всякая работа может выполняться удалённо, однако отмечает, что на подобный формат перешли почти две трети бизнесменов. Ещё часть предпринимателей используют смешанный формат работы.

Работодатели и сотрудник коллективно отмечают увеличение объема работ на удалёнке. Некоторые также сообщают о том, что выполнять работу в новых условиях стало сложно.

После отмены ограничений из-за пандемии, около 40% работников готовы трудиться в смешанном режиме и 2-3 дня работать удалённо. При этом 14% готовы работать удалённо постоянно. Около 30% мечтают о возвращении в офис.

В свою очередь, о сохранении удалённого формата сообщили в 23% компаний, ещё 34% с дальнейшим форматом не определились.

Опрос проводился в конце 2020 года, в нём приняли участие 4385 специалистов и 545 работодателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина российских работников заявили об отсутствии мотивации к труду