Россияне рассказали, как будут отдыхать в День России

https://static.news.ru/photo/e51b3a0c-c8ee-11eb-88d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины россиян (58%) хотят отправиться в небольшое путешествие по стране во время трёхдневных выходных на День России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса OneTwoTrip.

В числе интересующих их направлений участники опроса назвали Санкт-Петербург и Ленобласть (9%), Кавказ (7%), Сочи (6%), Алтай и Крым (около 5%). Уже запланировали поездки 34% респондентов, сказано в исследовании.

Чуть менее четверти опрошенных (23%) хотели бы отдохнуть за границей. При этом часть из них предпочли бы поехать в страны, куда россиянам въезд пока закрыт. В их числе Испания, Италия, Турция, США, Индонезия.

Предстоящие выходные почти половина россиян собирается провести дома. При этом 48% из них заявили , что останутся в городе, а 45% намерены поехать на дачу.

День России (12 июня) выпадает на субботу. В связи с этим выходной день переносится на понедельник, 14 июня.

Ранее эксперты порекомендовали россиянам отправляться в июне на Азовское море, поскольку оно быстрее прогревается, чем Чёрное. По словам специалистов, для отдыха в начале лета можно рассмотреть азовское побережье Крыма и посёлок Тамань.