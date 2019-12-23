https://static.news.ru/photo/7f47fa52-2585-11ea-92ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru провели опрос, в результате которого выяснилось, где россияне собираются отмечать Новый год. Результаты были обнародованы в понедельник, 23 декабря.

Большая часть респондентов (38%) собираются провести праздники дома. Меньше всего опрошенных россиян (1%) говорят, что отправятся в другие страны на отдых.

Кроме того, в планах россиян на новогодние праздники значатся проведение этого времени в гостях, на даче или в путешествии по России, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что молодым незамужним девушкам нужно искать мужа во время празднования Нового года на площади и в одиночестве. Такой совет дала главная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По её мнению, лучшее место для поиска жениха в новогоднюю ночь — центральная площадь города.