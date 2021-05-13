Россияне назвали способ заработать больше денег

https://static.news.ru/photo/58e6627c-14b9-11ea-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Учёба и повышение квалификации помогут зарабатывать больше. Так считает треть россиян. При этом каждый седьмой уверен, что для получения большего дохода нужно больше и лучше работать. Данные соответствующего исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob публикует РИА Новости.

Исследование проходило с 26 апреля по 4 мая, в нём приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Отвечая на вопрос, что нужно делать человеку, который хочет больше зарабатывать, помимо поисков более высокооплачиваемой работы, 34% опрошенных заявили о необходимости постоянно учиться и повышать квалификацию. 15% уверены, что надо просто больше и лучше трудиться.

Ещё 13% заявили, что для увеличения дохода на работе необходимо проявлять целеустремлённость и инициативу. 12% полагают, что надо просто поговорить с работодателем о прибавке к зарплате.

Каждый двадцатый считает, что желающие увеличить свои доходы должны открывать собственный бизнес. 4% залог успеха видят в освоении новой профессии. По 3% намерены искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода находят целесообразным по 2% опрошенных участников исследования.

Ранее эксперт заявил, что траты россиян превзойдут их заработки уже в ближайшее время. Примерно через год население будет тратить больше, чем зарабатывать.