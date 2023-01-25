Россияне понадеялись на высшее образование в вопросе больших денег ВЦИОМ: 47% россиян считают высшее образование гарантией хорошей зарплаты

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Почти половина россиян (47%) назвали высшее образование гарантией хорошо оплачиваемой работы в будущем, следует из опубликованных результатов опроса ВЦИОМа. Еще 17% считают, что претендовать на высокую зарплату могут выпускники колледжей и техникумов.

По мнению россиян, хорошо оплачиваемую работу в будущем выпускнику надежнее гарантирует высшее образование (47%). Другие мнения звучали реже: среднее специальное образование (колледж, техникум) указали 17% опрошенных, — говорится в результатах исследования.

При этом еще 17% респондентов не смогли определиться, какой уровень образования может гарантировать хорошо оплачиваемую работу в будущем. Только 12% опрошенных считают, что ни высшее, ни среднее специальное образование не дают уверенности в получении должности с серьезной зарплатой.

Интересно, что большинство считающих высшее образование гарантом хорошо оплачиваемой работы имеют неоконченное высшее и высшее образование (52%). Больше всего не верят в эффективность «корочки» для трудоустройства и достойного заработка обладатели неполного среднего образования.

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