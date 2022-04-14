Россияне рассказали, что их раздражает в коллегах по работе

Россияне рассказали, что их раздражает в коллегах по работеSuperjob: россиян раздражают в коллегах по работе пустые разговоры и отсутствие дисциплины
Сервис Superjob выяснил, что россиян больше всего раздражает в коллегах по работе в офисе и на удалёнке. В первом случае это оказалось распространение сплетен и пустые разговоры, а во втором — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины. Результаты исследования публикует РБК.
Большинство опрошенных работников
Сплетни и пустые разговоры в качестве раздражающего фактора выбрали 10% сотрудников офисов. Помимо этого в коллегах раздражает курение (9%), лень и халатность (п 5%), чаепития и приём пищи во время работы (4%). Наибольшую терпимость люди проявляют к хамству, громкой речи, медлительности, лицемерию и бесцеремонности коллег (3%), безответственности, опозданиям и высокомерию (по 2%).
Что касается сотрудников, работающих удалённо, для них главными раздражающими факторами являются игнорирование сообщений и недисциплинированность (по 6%), звонки и сообщения по окончании рабочего дня и недоступность для связи во время работы, а также лень (по 3%). Для 2% респондентом негатив представляет несамостоятельность дистанционщиков, для 1% — непунктуальность, медлительность и приём пищи в ходе онлайн-связи.
Ранее стало известно, что самыми привлекательными городами для открытия собственного бизнеса у россиян являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Также в число лидеров вошли Сочи и Екатеринбург.