Россияне рассказали, что их раздражает в коллегах по работе

Сервис Superjob выяснил, что россиян больше всего раздражает в коллегах по работе в офисе и на удалёнке. В первом случае это оказалось распространение сплетен и пустые разговоры, а во втором — игнорирование сообщений и отсутствие дисциплины. Результаты исследования публикует РБК.

Большинство опрошенных работников заявили , что их в коллегах не раздражает ничего. Такой вариант выбрали 23% офисных работников и 44% тех, кто работает удалённо. При этом мужчины оказались терпимее женщин: 26% против 20% в первом случае и 53% против 36% во втором.

Сплетни и пустые разговоры в качестве раздражающего фактора выбрали 10% сотрудников офисов. Помимо этого в коллегах раздражает курение (9%), лень и халатность (п 5%), чаепития и приём пищи во время работы (4%). Наибольшую терпимость люди проявляют к хамству, громкой речи, медлительности, лицемерию и бесцеремонности коллег (3%), безответственности, опозданиям и высокомерию (по 2%).

Что касается сотрудников, работающих удалённо, для них главными раздражающими факторами являются игнорирование сообщений и недисциплинированность (по 6%), звонки и сообщения по окончании рабочего дня и недоступность для связи во время работы, а также лень (по 3%). Для 2% респондентом негатив представляет несамостоятельность дистанционщиков, для 1% — непунктуальность, медлительность и приём пищи в ходе онлайн-связи.

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