Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе «Работа.ру»: россиян на работе раздражают телефонные разговоры коллег

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Телефонные разговоры коллег на работе раздражают 38% россиян, об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру». Всего в опросе приняли участие свыше 3,5 тысячи человек старше 18 лет.

Кроме того, 18% опрошенных признались, что их нервирует злоупотребление сотрудниками парфюмерией, 16% сообщили, что им не нравятся слова-паразиты у коллег. Примерно каждому третьему респонденту неприятно, когда коллеги используют нецензурные выражения. Еще четверть недовольны курением коллег и пятая часть — постоянными опозданиями.

Ранее сервис рассказал, что абсолютное большинство россиян (56%) надеются, что в 2024 году им повысят зарплату. Порядка 27% респондентов рассчитывают на карьерный рост. При этом 74% граждан признались, что им удалось увеличить свой доход по итогам 2023 года.

Меньше всего опрошенных согласились бы ради повышенной зарплаты переехать в другой город, задерживаться на работе или выходить на нее по выходным. Еще один процент граждан признались, что ради прибавки готовы докладывать руководству о настроениях в коллективе. Опрос проводился во всех регионах России среди 2000 человек старше 18 лет.

Ранее социологи выяснили, что в 2024 году 50% жителей России хотели бы пожелать остальным мирного неба над головой и окончания специальной военной операции на Украине. Еще 40% опрошенных граждан заявили, что пожелали бы окружающим здоровья, 14% респондентов — терпения и оптимизма.